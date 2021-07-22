В Швеции заключенные взяли в заложники охранников колонии. В качестве выкупа они потребовали 20 пицц

В Швеции двое заключенных тюрьмы строгого режима на девять часов взяли в заложники двух охранников. В качестве выкупа они потребовали вертолет, но потом пошли на уступки и уменьшили ставку до 20 пицц — себе и соседям по камере.

Мужчины отбывают наказание за убийство, пишет Aftonbladet.

Заключенным удалось проникнуть в комнату охраны. Они были вооружены самодельным оружием: бритвенными лезвиями, прикрепленными к зубным щеткам.