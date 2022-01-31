Во Флориде с деревьев падают игуаны — они замерзли из-за низкой температуры

Пекельце

Alexis Antonio / Unsplash

В США погодная служба штата Флорида предупредила местных жителей о том, что из-за низких температур в регионе с деревьев могут падать игуаны.

Об этом сообщает The Guardian.

«Игуаны хладнокровные. Они замедляются или становятся неподвижными, когда температура снижается до +4…+9 °C. Они могут падать с деревьев, но они не мертвые», — предупредили метеорологи.

По их данным, температура в Южной Флориде достигла минимума -3,9 °C в воскресенье утром, 30 января. Ожидалось, что в тот день температуры останутся на том же уровне и ниже.

На изображениях в социальных сетях видно, как несколько ящериц лежат на земле на спине или боку.

В субботу, 29 января, на северо-восток США обрушился мощный зимний шторм, заставивший несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию и отменить более 1 400 рейсов.

Зоолог Стейси Коэн, эксперт по рептилиям из зоопарка Палм-Бич во Флориде, объяснила феномен игуаны: «Их тела, в основном, начинают отключаться, когда теряют свои функции, и потому они спят на ветках деревьев. А потом из-за холода они теряют способность удерживаться, и дальше действительно часто падают с деревьев». Несмотря на это, большинство из них остаются в живых, поскольку продолжают дышать, и продолжают работать основные функции органихма. Позже они оттают на солнце, когда температура снова поднимется.

По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы, зеленые игуаны не являются «коренными жителями» Флориды. Они были случайно ввезены как безбилетные пассажиры на грузовых судах и считаются инвазивными видами. Они могут весить до 7,5 кг и быть в длину более 1,5 м. Феномен падения ящериц с деревьев в холодную погоду наблюдался и раньше. Резкое похолодание в 2010 году уничтожило большую часть популяции игуан.