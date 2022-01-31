Во Флориде с деревьев падают игуаны — они замерзли из-за низкой температуры

В США погодная служба штата Флорида предупредила местных жителей о том, что из-за низких температур в регионе с деревьев могут падать игуаны.

Об этом сообщает The Guardian.

«Игуаны хладнокровные. Они замедляются или становятся неподвижными, когда температура снижается до +4…+9 °C. Они могут падать с деревьев, но они не мертвые», — предупредили метеорологи.

По их данным, температура в Южной Флориде достигла минимума -3,9 °C в воскресенье утром, 30 января. Ожидалось, что в тот день температуры останутся на том же уровне и ниже.