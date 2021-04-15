В Польше женщина вызвала службу охраны животных из-за неизвестного хищника. «Животное» оказалось круассаном

В польском Кракове женщина вызвала службу по охране животных, заявив, что рядом с ее балконом на дереве находится неизвестный хищник. При близком рассмотрении «хищником» оказался круассан.

Об этом сообщает BBC.

«Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно попадет в их дом», - сказала заявительница.

Зоозащитники спросили женщину, может ли она назвать неопознанное животное, провисевшее на дереве дня, хищной птицей. Женщина ответила, что это больше похоже на «лагуну», прежде чем вспомнить слово «игуана».

Инспекторы засомневались, что рептилия пережила бы прохладную весеннюю температуру в Кракове, но все же выехали на место, где обнаружили круассан. Выпечку, вероятно, выбросили из окна.

Служба не стала наказывать женщину и призвала общественность продолжать проявлять бдительность и сообщать о любых опасениях по поводу благополучия животных.