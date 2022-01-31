У Флориді з дерев падають ігуани — вони замерзли через низьку тепмературу

У США погодна служба штату Флорида попередила місцевих жителів про те, що через низькі температури у регіоні з дерев можуть падати ігуани.

Про це повідомляє The Guardian.

«Ігуани холоднокровні. Вони сповільнюються або стають нерухомими, коли температура знижується до +4...+9 °C. Вони можуть падати з дерев, але вони не мертві», — попередили метеорологи.

За їхніми даними, температура в Південній Флориді досягла мінімуму -3,9 °C вранці в неділю, 30 січня. Очікувалося, що того дня температури залишаться на цьому ж рівні і нижче.