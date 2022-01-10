В США женщина перевозила в багажнике 13-летнего сына с коронавирусом — не хотела от него заразиться

Пекельце

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В США, в штате Техас, женщине предъявили обвинение в том, что она подвергла 13-летнего сына опасности — после того, как у него выявили коронавирус, она перевозила его в багажнике, чтобы не заразиться.

Об этом сообщает CTV News со ссылкой на данные прокуратуры.

Речь идет о 41-летней Саре Бим. 3 января женщина приехала на полигон для тестирования на коронавирус, а сотрудница службы здравоохранения подошла к автомобилю и увидела ребенка в багажнике. Сотрудники полигона сказали, что не сделают ребенку тест, пока его не вытащат из багажника и не поместят на заднее сиденье автомобиля — мать так и сделала, но полицию все равно вызывали.

Сама Сара Бим подтвердила полиции, что ее 13-летний сын находился в багажнике машины из-за того, что получил положительный результат теста на ковид. Таким образом женщина хотела предотвратить контакт с больным, пока отвозила его на полигон для дополнительного тестирования. Женщину суд отпустил под залог в размере $1 500.

CTV пишет, что Сара Бим работает учительницей в средней школе, сейчас заведение на фоне расследования дела отправило ее в административный отпуск.