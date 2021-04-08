На Филиппинах полицейские заставили мужчину сделать 300 приседаний за нарушение карантина. Он умер

Житель одного из городов филиппинской провинции Кавите, изолированной из-за роста заболеваемости коронавирусом, пошел в магазин за водой. По дороге его остановила полиция и заставила сделать несколько сотен приседаний в качестве наказания. Через два дня он впал в кому и умер у себя дома.

Об этом сообщает CNN.

Полицейские, известные жестоким контролем за соблюдением коронавирусных ограничений, заставили 28-летнего Даррена Пеньяредондо, который нарушил изоляцию, трижды повторить заходы по 100 приседаний, говорится в докладе. Через два дня, 3 апреля, у него начались конвульсии.

Семья мужчины попыталась его реанимировать, однако он уже был в коме и вскоре умер. Местные власти и Министерство внутренних дел страны распорядились расследовать его смерть.

На Филиппинах, где проживает более 100 млн человек, один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Азии — всего зарегистрировано более 820 тыс. случаев и 14 тыс. смертей. В марте количество инфицированных начало расти, и правительство было вынуждено изолировать несколько регионов, где совокупно проживает 25 млн. человек.

Смерть Пеньяредондо стала последним эпизодом в ряде жестоких полицейских мер. В частности правозащитники сообщают, что правоохранители закрыли пятерых молодых людей, нарушивших карантин, в собачьей клетке. Также есть сообщения о том, что полиция наказывала за нарушение комендантского часа сидением на открытом солнце.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, известный скандальными заявлениями о необходимости убивать наркопреступников, в начале пандемии коронавируса также призвал расстреливать нарушителей карантина, если они будут сопротивляться полиции и военным.

В течение последнего года множество филиппинцев задержали за нарушение коронавирусных ограничений — их штрафовали или сажали в тюрьму. Однако правозащитники отмечают, что жесткие методы Дутерте не работают, поскольку число больных продолжает расти, и многие люди инфицируются коронавирусом в заключении.

Также правозащитники подчеркивают, что нынешняя изоляция целых регионов больше всего бьет по бедным слоям населения, которым приходится ходить на работу, чтобы выжить.

По данным международной организации Human Rights Watch, правительство Филиппин рассматривает коронавирус как проблему безопасности, а не как проблему общественного здоровья, и это влечет за собой жестокие меры вместо профилактики заболеваемости. При этом полиция и армия, получив больше полномочий, чаще нарушает права человека и совершает убийства.