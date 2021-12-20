В Нигерии арестовали военнослужащую за то, что она на службе приняла предложение выйти замуж

Пекельце

Michael Fleshman / Flickr

В Нигерии арестовали женщину-солдата за то, что она приняла предложение руки и сердца при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает BBC.

По словам представителя армии, женщина таким образом нарушила военный кодекс поведения, «погрузившись в романтические отношения в военной форме», а также политику по поводу социальных сетей.

«Задача [инструкторов] заключалась в том, чтобы учить членов молодежного корпуса и не вступать в любовные отношения с кем-либо из них», — добавил представитель.

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Инцидент произошел в штате Кварра. На прошлой неделе появилось видео, на котором женщина-солдат принимает обручальное кольцо от мужчины, который стоит на коленях перед ней. После сообщений о том, что ее арестовали, правозащитные группы выступили с заявлением, что аналогичные меры не принимались в отношении солдат-мужчин, которые также в военной форме «публично демонстрировали любовные отношения».

Военнослужащая приняла предложение руки и сердца от стажера государственной программы обучения молодежи. В рамках годовой обязательной программы выпускники университетов и других вузов учатся в армии.