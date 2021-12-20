В Нигерии арестовали женщину-военную за то, что она на службе приняла предложение выйти замуж

В Нигерии арестовали женщину-солдата за то, что она приняла предложение руки и сердца при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает BBC.

По словам представителя армии, женщина таким образом нарушила военный кодекс поведения, «погрузившись в романтические отношения в военной форме», а также политику по поводу социальных сетей.

«Задача [инструкторов] заключалась в том, чтобы учить членов молодежного корпуса и не вступать в любовные отношения с кем-либо из них», — добавил представитель.