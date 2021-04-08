Нигерийская спорсменка на восьмом месяце беременности выиграла золотую медаль по тхэквондо

В Нигерии на Национальном спортивном фестивале золотую медаль по тхэквондо взяла 26-летняя Аминат Идрис, которая на момент соревнования была на восьмом месяце беременности.

Об этом сообщает CNN.

Идрис победила в категории пумсэ вместе со своим партнером Ароворой Рокибом.

У тхэквондо есть два направления: боевые единоборства и пумсэ — последовательность движений, состоящая из основных элементов. По сути это демонстрация техники.

Идрис и Рокиб на турнире представляли крупнейший город страны Лагос. Но несмотря на победу некоторые люди в соцсетях раскритиковали спортсменку.

Сама же Идрис рассказала, что перед соревнованиями проконсультировалась с врачом и организаторами игр. Ее признали годной — рисков для ребенка не было.