У Нігерії арештували жінку-військову за те, що вона на службі прийняла пропозицію заміжжя

У Нігерії арештували жінку-солдата за те, що вона прийняла пропозицію руки і серця під час виконання службових обовʼязків. Про це повідомляє BBC.

За словами представника армії, жінка таким чином порушила військовий кодекс поведінки, «поринувши у романтичні відносини у військовій формі», а також політику щодо соціальних мереж.

«Завдання [інструкторів] полягало в тому, щоб навчати членів молодіжного корпусу і не вступати в любовні стосунки з будь-ким із них», — додав представник.