Полиция Лондона сделала адвент-календарь с преступниками в розыске. В Twitter посоветовали их искать на Даунинг-стрит

Пекельце

John Cameron / Unsplash

Полиция Лондона в формате видео сделала адвент-календарь с 12 преступниками в розыске. Не все поняли этот подход и посоветовали искать настоящих преступников на Даунинг-стрит (по этому адресу в Лондоне находится правительство).

Видео начинается с красного фона и фразы «12 дней рождественских преступлений». Затем показывается адвент-календарь с 12 «неправильными действиями». За первой дверцей — Эндрю Клаффи, которого разыскивают за нападение и ношение ножа.

Полиция подчеркнула, что до Рождества осталось 12 дней, и они увеличивают свои усилия по задержанию подозреваемых.

В Twitter, где опубликовали видео, адвент-календарь с таким «наполнением» назвали неуместным и дурным тоном. Вместе с тем, пользователи соцсети также начали креативить и сделали адвент-календ с членами правительства и посоветовали искать преступников на Даунинг-стрит.

Вероятно, такое отношение к правительству вызвано недавней вечеринкой правительства в разгар зимнего локдауна. Если на прошлой неделе в администрации премʼєр-министра Бориса Джонсона повторяли, что ни одной вечеринки на Даунинг-стрит не было, однако под давлением парламента Джонсон извинился, приказал провести внутреннее расследование и добавил, что его дезинформировали.