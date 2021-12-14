Полиция Лондона сделала адвент-календарь с преступниками в розыске. В Twitter посоветовали их искать на Даунинг-стрит

Полиция Лондона в формате видео сделала адвент-календарь с 12 преступниками в розыске. Не все поняли этот подход и посоветовали искать настоящих преступников на Даунинг-стрит (по этому адресу в Лондоне находится правительство).

Видео начинается с красного фона и фразы «12 дней рождественских преступлений». Затем показывается адвент-календарь с 12 «неправильными действиями». За первой дверцей — Эндрю Клаффи, которого разыскивают за нападение и ношение ножа.

Полиция подчеркнула, что до Рождества осталось 12 дней, и они увеличивают свои усилия по задержанию подозреваемых.