Поліція Лондону зробила адвент-календар зі злочинцями у розшуку. У Twitter порадили їх шукати на Даунінг-стріт

Поліція Лондону у форматі відео зробила адвент-календар із 12 злочинцями у розшуку. Не всі зрозуміли цей підхід і порадили шукати справжніх злочинців на Даунінг-стріт (за цією адресою у Лондоні перебуває уряд).

Відео починається з червоного фону та фрази «12 днів різдвяних злочинів». Потім показується адвент-календар із 12 «неправильними діями». За першими дверцятами — Ендрю Клаффі, якого розшукують за напад та носіння ножа.

Поліція наголосила, що до Різдва залишилось 12 днів, і вони збільшують свої зусилля щодо того, аби затримати підозрюваних.