Поліція Лондону зробила адвент-календар зі злочинцями у розшуку. У Twitter порадили їх шукати на Даунінг-стріт

Поліція Лондону у форматі відео зробила адвент-календар із 12 злочинцями у розшуку. Не всі зрозуміли цей підхід і порадили шукати справжніх злочинців на Даунінг-стріт (за цією адресою у Лондоні перебуває уряд).
Відео починається з червоного фону та фрази «12 днів різдвяних злочинів». Потім показується адвент-календар із 12 «неправильними діями». За першими дверцятами — Ендрю Клаффі, якого розшукують за напад та носіння ножа.
Поліція наголосила, що до Різдва залишилось 12 днів, і вони збільшують свої зусилля щодо того, аби затримати підозрюваних.
У Twitter, де опублікували відео, адвент-календар із таким «наповненням» назвали недоречним і дурним тоном. Разом з тим користувачі соцмережі також почали креативити і зробили адвент-календ із членами уряду і порадили шукати злочинців на Даунінг-стріт.
Імовірно, таке ставлення до уряду спричинене нещодавньою вечіркою уряду — у розпал зимового локдауну. Якщо минулого тижня в адміністрації премʼєр-міністра Бориса Джонсона повторювали, що жодної вечірки на Даунінг-стріт не було, проте під натиском парламенту Джонсон вибачився, наказав провести внутрішнє розслідування і додав, що його дезінформували.