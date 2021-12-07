В США офис шерифа сообщил, что Санта-Клаус получил разрешение на огнестрельное оружие. В Twitter не поняли шутку

В США, в штате Колорадо офис шерифа округа Эль-Пасо написал в Twitter, что Санта-Клаус получил разрешение на скрытое огнестрельное оружие. Однако пользователи соцсети шутки не поняли.

«Угадайте, кто пришел сегодня за разрешением на скрытое огнестрельное оружие? Знаете ли вы, что офис шерифа округа Эль-Пасо выдал 49 750 разрешений на скрытое огнестрельное оружие, а еще 2 560 ждут выдачу?» — отметили полицейские.