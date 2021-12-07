В США офис шерифа сообщил, что Санта-Клаус получил разрешение на огнестрельное оружие. В Twitter не поняли шутку

Пекельце

EPCSheriff / Twitter

В США, в штате Колорадо офис шерифа округа Эль-Пасо написал в Twitter, что Санта-Клаус получил разрешение на скрытое огнестрельное оружие. Однако пользователи соцсети шутки не поняли.

«Угадайте, кто пришел сегодня за разрешением на скрытое огнестрельное оружие? Знаете ли вы, что офис шерифа округа Эль-Пасо выдал 49 750 разрешений на скрытое огнестрельное оружие, а еще 2 560 ждут выдачу?» — отметили полицейские.

Пользователи Twitter после такого сообщения обвинили полицейских в «бездушии». Кто-то писал, что не пустит больше Санта-Клауса домой, кто-то — что неуместно отождествлять Санту с оружием, особенно на фоне недавней стрельбы в школе в штате Мичиган.

На следующий день офис шерифа округа отключил возможность отвечать на твит и объяснил, что имел в виду: хотели привлечь внимание к сотрудникам Управления по выдаче разрешений на скрытое огнестрельное оружие, чтобы они не оставались без внимания, сделать это решили через Санту, поскольку он ассоциируется с декабрем.