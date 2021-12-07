У США офіс шерифа повідомив, що Санта-Клаус отримав дозвіл на вогнепальну зброю. У Twitter не зрозуміли жарту

У США, у штаті Колорадо офіс шерифа округу Ель-Пасо написав у Twitter, що Санта-Клаус отримав дозвіл на приховану вогнепальну зброю. Однак користувачі соцмережі жарту не зрозуміли.

«Вгадайте, хто прийшов сьогодні по дозвіл на приховану вогнепальну зброю? Чи знаєте ви, що офіс шерифа округу Ель-Пасо видав 49 750 дозволів на приховану вогнепальну зброю, а ще 2 560 чекають на видачу?» — зазначили поліцейські.