В Германии врач вакцинировал в аэропорту людей самодельной вакциной
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Getty Images
В Германии, в аэропорту города Любек, врач вакцинировал желающих от коронавируса самодельной вакциной. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Врача зовут Винфрид Штеккер, он профессор медицины и владелец аэропорта. Сейчас он подозревается в нарушении закона о лекарственных средствах, поскольку препарат не имеет официальной регистрации.
Вакцинировать людей он начал 27 ноября, в аэропорту собралось более 200 человек, и более 50 из них успели сделать укол до вмешательства полиции.
Препарат он разработал в своей лаборатории, и тестировал сначала на себе, членах семьи и друзьях, а затем привиться согласились несколько десятков добровольцев. По словам самого Штеккера, его препарат основан на рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке (аналогичный принцип действия имеет американская вакцина от коронавируса Novavax). В сентябре 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха, который отвечает в Германии за регистрацию вакцин, но в ответ институт обратился в прокуратуру.
- Перед этим в Германии медсестра вместо вакцины от коронавируса вколола девяти тысячам человек физраствор, а другая медсестра разбила вакцину Pfizer и подменила ее физраствором. Инъекция физраствором не влияет на здоровье, поскольку физиологическая сыворотка — это раствор соленой воды, используемый в различных процедурах, например промывании ран, или в качестве растворителя при прививках.
- В Сингапуре медику случайно ввели пятикратную дозу вакцины Pfizer. Никаких побочных эффектов не выявили. Внутреннее расследование показало, что случившееся стало результатом человеческой ошибки, возникшей из-за несогласованных действий персонала, который занимался вакцинацией.