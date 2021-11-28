В Германии врач вакцинировал в аэропорту людей самодельной вакциной

Пекельце

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В Германии, в аэропорту города Любек, врач вакцинировал желающих от коронавируса самодельной вакциной. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Врача зовут Винфрид Штеккер, он профессор медицины и владелец аэропорта. Сейчас он подозревается в нарушении закона о лекарственных средствах, поскольку препарат не имеет официальной регистрации.

Вакцинировать людей он начал 27 ноября, в аэропорту собралось более 200 человек, и более 50 из них успели сделать укол до вмешательства полиции.

Препарат он разработал в своей лаборатории, и тестировал сначала на себе, членах семьи и друзьях, а затем привиться согласились несколько десятков добровольцев. По словам самого Штеккера, его препарат основан на рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке (аналогичный принцип действия имеет американская вакцина от коронавируса Novavax). В сентябре 2020 года врач сообщил о результатах своих исследований в Институт имени Пауля Эрлиха, который отвечает в Германии за регистрацию вакцин, но в ответ институт обратился в прокуратуру.