Во Львове мужчину отправили в тюрьму на 2 года за то, что он укусил полицейского

Пекельце

Каролина Ускакович / «Бабель»

Железнодорожный районный суд Львова приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы мужчину, который укусил полицейского за плечо.

Решение суда обнародовали 8 ноября.

Инцидент произошел 4 июля 2021 года. Тогда мужчина возвращался с улицы домой, под домом увидел сотрудников полиции, которых вызвала его мать и которые не пропускали его. С полицейскими он общался в грубой форме, использовал ругательства и специально укусил полицейского за левое плечо, когда тот пытался его задержать. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ссадина на плече — это легкое телесное повреждение.

На суде мужчина признал вину полностью и объяснил, что в тот день он употреблял алкоголь, он искренне раскаялся и просил строго не наказывать. Однако к заключению его приговорили из-за того, что преступление произошло во время испытательного срока по предыдущему приговору за кражу.