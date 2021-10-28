В Индии на прививку второй дозой вакцины от коронавируса не пришли 103 миллиона человек

Пекельце

VCU Capital News Service / Flickr

В Индии более 103 миллионов человек не пришли на прививку от коронавируса второй дозой вакцины.

Об этом пишет The Guardian.

Министр здравоохранения страны Мансух Мандавия призвал власти штатов, в которых люди отказывают вакцинироваться, сконцентрироваться на этой проблеме. По его словам, со следующего месяца медицинские работники начнут делать обходы, чтобы найти нежелающих получить вторую дозу вакцины.

Сообщается, что такое отношение не только ставит под угрозу здоровье граждан страны, а также и подрывает план индийского правительства вакцинировать все взрослое население к 31 декабря.

За время пандемии в Индии было зафиксировано более 34 миллионов случаев заражения коронавирусом и около 456 тысяч смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили 316 млн человек, или 34% взрослого населения.