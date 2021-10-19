В Индии мужчина через суд просит заменить COVID-сертификат. На них в стране изображают портрет премьер-министра

В индийском штате Керала мужчина через суд хочет, чтобы ему выдали COVID-сертификат без изображения премьер-министра Нарендры Моди. По его словам, это нарушает частную жизнь граждан.

Об этом пишет BBC.

«Поместив свою фотографию в мой сертификат, он вмешивается в личное пространство граждан. Это неконституционно, и я прошу уважаемого премьер-министра немедленно прекратить этот неправильный, позорный поступок», — отметил он.

Сам мужчина является активистом и членом основной оппозиционной партии страны. Он отмечает, что для демократии это абсолютно неприемлемо.

Twitter / KHaS

Индийские COVID-сертификаты, кроме личных данных владельца, содержат фотографию Нарендры Моди с его цитатами на английском языке и хинди. В правительстве тогда объяснили, что таким образом хотели побудить людей даже после вакцинации соблюдать карантинные меры.

«Господин Моди — не наш первый премьер-министр, и это не первая программа вакцинации в Индии. Но кампания против Covid-19 и программа вакцинации проектируется как моноспектакль, инструмент пропаганды премьер-министра», — отмечает мужчина.

Идею поместить изображение Моди на COVID-сертификаты раскритиковала индийская оппозиция. Там отмечают, что кампанию вакцинации используют как личную рекламу премьера.

Такие сертификаты также имеют определенные проблемы за рубежом. В частности, СМИ рассказывают, что некоторые пограничники в других государствах, которые не знают, как выглядит премьер-министр Индии, воспринимают эти COVID-сертификаты как поддельные.