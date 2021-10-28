В Індії на щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу не прийшли 103 мільйони людей

В Індії понад 103 мільйони людей не зʼявилися на щеплення від коронавірусу другою дозою вакцини.

Про це пише The Guardian.

Міністр охорони здоровʼя країни Мансух Мандавія закликав владу штатів, де люди відмовляють вакцинуватися, сконцентруватися на цій проблемі. За його словами, з наступного місяця медичні працівники почнуть робити обходи, щоб знайти небажаючих завершити курс вакцинації.

Повідомляється, що таке ставлення не лише ставить під загрозу здоровʼя громадян країни, а й підриває план індійського уряду вакцинувати все доросле населення до 31 грудня.

За час пандемії в Індії зафіксовано понад 34 мільйонів випадків зараження коронавірусом і близько 456 тис. смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримали 316 мільйонів людей, або 34% від усього дорослого населення.