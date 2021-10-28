В Індії на щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу не прийшли 103 мільйони людей

В Індії понад 103 мільйони людей не зʼявилися на щеплення від коронавірусу другою дозою вакцини.
Про це пише The Guardian.
Міністр охорони здоровʼя країни Мансух Мандавія закликав владу штатів, де люди відмовляють вакцинуватися, сконцентруватися на цій проблемі. За його словами, з наступного місяця медичні працівники почнуть робити обходи, щоб знайти небажаючих завершити курс вакцинації.
Повідомляється, що таке ставлення не лише ставить під загрозу здоровʼя громадян країни, а й підриває план індійського уряду вакцинувати все доросле населення до 31 грудня.
За час пандемії в Індії зафіксовано понад 34 мільйонів випадків зараження коронавірусом і близько 456 тис. смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримали 316 мільйонів людей, або 34% від усього дорослого населення.
- В індійському штаті Керала чоловік через суд хоче, щоб йому видали COVID-сертифікат без зображення премʼєр-міністра Нарендри Моді. За його словами, це порушує приватне життя громадян.
- Індія, яку вважають найбільшим у світі виробником вакцин, у квітні зупинила експорт, щоб зосередитися на внутрішній імунізації через стрімке зростання кількості випадків коронавірусу в країні. Так, країна займала лідируючі позиції щодо кількості смертей від COVID-19. До цього Індія експортувала понад 60 млн доз вакцини в 76 країн світу. У жовтні вона поновила експорт.