В Индии на прививку второй дозой вакцины от коронавируса не пришли 103 миллиона человек

В Индии более 103 миллионов человек не пришли на прививку от коронавируса второй дозой вакцины.
Об этом пишет The Guardian.
Министр здравоохранения страны Мансух Мандавия призвал власти штатов, в которых люди отказывают вакцинироваться, сконцентрироваться на этой проблеме. По его словам, со следующего месяца медицинские работники начнут делать обходы, чтобы найти нежелающих получить вторую дозу вакцины.
Сообщается, что такое отношение не только ставит под угрозу здоровье граждан страны, а также и подрывает план индийского правительства вакцинировать все взрослое население к 31 декабря.
За время пандемии в Индии было зафиксировано более 34 миллионов случаев заражения коронавирусом и около 456 тысяч смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили 316 млн человек, или 34% взрослого населения.
- В индийском штате Керала мужчина через суд хочет, чтобы ему выдали COVID-сертификат без изображения премьер-министра Нарендры Моди. По его словам, это нарушает частную жизнь граждан.
- Индия, которую считают крупнейшим в мире производителем вакцин, в апреле остановила экспорт, чтобы сосредоточиться на внутренней иммунизации из-за стремительного роста количества случаев коронавируса в стране. Так, страна занимала лидирующие позиции по количеству смертей от COVID-19. До этого Индия экспортировала более 60 млн доз вакцины в 76 стран мира. В октябре она возобновила экспорт.