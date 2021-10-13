В США женщина взломала систему школы летной подготовки и обозначила проблемные самолеты как «пригодные к полетам»

Пекельце

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В США, в штате Флорида женщина взломала компьютерную систему школы летной подготовки и изменила информацию о самолетах: те, у которых были проблемы с техническим обслуживанием, стали «пригодными к полетам». Это могло поставить под угрозу безопасность и жизнь пилотов.

Об этом сообщает Vice со ссылкой на отчет полиции и материалы суда.

Речь идет о 26-летней Лорен Лайд, которая раньше работала в школе летной подготовки Melbourne Flight Training. Она ушла с должности менеджера в конце ноября 2019 года, после того как компания уволила ее отца. Полицейские выяснили, что все данные в системе изменила именно Лорен, а ее отец заявил, что это произошло из-за ее романтических отношений с владельцем школы Дереком Фэллоном. Вероятно, таким образом она хотела ему отомстить.

Женщину арестовали и обвинили в мошенничестве с использованием компьютера и в двух несанкционированных входах в систему летной школы.

Генеральный директор Melbourne Flight Training Дерек Фаллон позвонил в полицию 17 января 2020 года и сообщил, что за пять дней до этого он вошел в свой аккаунт и обнаружил отсутствие определенной информации: кто-то удалил записи, связанные с проблемными самолетами, и все напоминания об их проверках.

«Это означает, что самолеты, которые могли быть опасными для полета, были специально обозначены как «пригодные». Эта ситуация могла поставить под угрозу человеческие жизни», — заявил Фэллон в письменных показаниях, которые он давал под присягой. Во взломе он обвинил именно Лорен.

Владелец Flight Circle обнаружил, что информацию подделал кто-то, кто вошел в систему с учетными данными действующего менеджера (неизвестно, откуда Лорен взяла пароль). Затем следователи полиции получили информацию об IP-адресе и выяснили, что он принадлежит Хэмптону Лайду (отцу девушки). Следователи также запросили у Google информацию об учетной записи Gmail, которую использовали для входа в приложение Flight Circle, и обнаружили, что адрес электронной почты принадлежал пользователю с именем The Lides — это адрес электронной почты семьи.