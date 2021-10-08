Бывшей первой ракетке мира Маррею вернули украденные кроссовки с обручальным кольцом, которое было привязано к шнуркам

Пекельце

mirsasha / Flickr

В Калифорнии бывшей первой ракетке мира, британскому теннисисту Энди Маррею вернули украденные кроссовки, к шнуркам которых было привязано его обручальное кольцо. Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram.

«Мне пришлось сделать несколько звонков и поговорить с охраной отеля и всеми остальными. [...] Вы в это поверите? Они [кроссовки] все еще воняют, но вернулись. Кольцо вернулось», — заявил спортсмен.

Других деталей относительно того, как удалось вернуть обувь с кольцом, он не сообщил.

Спортсмен сейчас выступает на турнире Индиан-Уэллс Мастерс. Он оставил под машиной «влажные и потные» теннисные кроссовки, чтобы они там высохли, но кто-то их украл вместе с обручальным кольцом, которое было привязано к шнуркам (Маррей не может играть, когда оно на пальце). Он попросил помощи у пользователей социальных сетей и предложил вознаграждение.

Мюррей женился в 2015 году на своей давней подруге Ким Сирс, сейчас у супругов четверо детей.