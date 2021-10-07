Колишня перша ракетка світу Маррей залишив сохнути кросівки під авто і їх вкрали — разом з обручкою, що була на шнурках

У Каліфорнії колишня перша ракетка світу, британський тенісист Енді Маррей залишив під машиною сохнути кросівки, але їх вкрали разом із обручкою, яку він носить привʼязаною до шнурків.

Про це він повідомив в Instagram у четвер, 7 жовтня.

Спортсмен зараз виступає на турнірі Індіан-Веллс Мастерс. Він залишив під машиною «вологі та спітнілі» тенісні кросівки, аби вони там висохли, але хтось їх поцупив. Однак триразовий переможець турнірів Великого шолома сподівається повернути обручку, яка була привʼязана до шнурків (обручку до шнурків Маррей привʼязує, бо не може грати, коли вона на пальці). Він попросив допомоги у користувачів соціальних мереж і навіть запропонував винагороду.

«Так, я знаю, що я ідіот, і озираючись назад, це здається жахливою ідеєю, але мені потрібна допомога. Яка повинна бути нагорода за те, щоб отримати її [обручку] назад?» — написав він у Instagram.