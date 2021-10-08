Колишній першій ракетці світу Маррею повернули вкрадені кросівки з обручкою, яка була привʼязана до шнурків

У Каліфорнії колишній першій ракетці світу, британському тенісисту Енді Маррею повернули вкрадені кросівки, до шнурків яких була привʼязана його обручка. Про це сам спортсмен повідомив в Instagram.

«Мені довелося зробити кілька дзвінків і поговорити з охороною готелю та всіма іншими. [...] Ви в це повірите? Вони [кросівки] все ще смердять, але повернулися. Обручка повернулась», — заявив спортсмен.

Інших деталей щодо того, як вдалось повернути взуття із кільцем, він не повідомив.

Спортсмен зараз виступає на турнірі Індіан-Веллс Мастерс. Він залишив під машиною «вологі та спітнілі» тенісні кросівки, аби вони там висохли, але хтось їх поцупив разом із обручкою, яка була привʼязана до шнурків (Маррей не може грати, коли вона на пальці). Він попросив про допомогу користувачів соціальних мереж і навіть запропонував винагороду.

Мюррей одружився у 2015 році зі своєю давньою подругою Кім Сірс, зараз у подружжя четверо дітей.