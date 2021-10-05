В США темнокожая женщина в письмах прикидывалась членом Ку-клукс-клана и пугала соседей. Теперь ее обвиняют в терроризме

Пекельце

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В США, в пригороде Атланты (штат Джорджия) арестовали и предъявили обвинение в терроризме 30-летней темнокожей женщине, которая прикидывалась белым членом Ку-клукс-клана и угрожала повесить темнокожих людей — так она пугала соседей.

Об этом сообщает The Independent.

Женщину зовут Терреша Лукас. Инцидент произошел в городке Дугласвилль. Обвинение ей предъявили в террористических угрозах за то, что она оставляла в почтовых ящиках соседей рукописные записки с «расовым мотивом»: там были угрозы сжечь дома и убить людей. Лукас описывала себя как белого мужчину ростом 1,8 метра с длинной рыжей бородой, который не жил по соседству.

Такие записки обнаружили в почтовых ящиках восьми домов темнокожих людей. Первую нашли в декабре 2020 года. Люди заявляли, что они жили в страхе.

Почти год полиция это расследовала, а в сентябре 2021 года получила ордер на обыск после разговора с жителями района и просмотра видеозаписей с камер, установленных в дверных звонках. Во время обысков у Лукас установили, что это она писала записки с угрозами (совпадение по почерку).

«В письме используется слово «н * гер», речь идет о Ку-клукс-клане, повешении людей, убийстве детей, убийстве целых семей и поджогах домов», — пояснил детектив и добавил, что суд уже отказал женщине в праве выйти под залог.