В Новой Зеландии министр прервала Zoom-интервью — в комнату ворвался сын с морковкой в форме фаллоса

Пекельце

csepuloni / Instagram

В Новой Зеландии министр социального развития Кармель Сепулони давала в прямом эфире через Zoom интервью, однако в комнату вошел ее сын и начал размахивать морковкой в форме фаллоса.

Об этом сообщает The Guardian.

Сын смеялся и размахивал морковкой странной формы — формы фаллоса. Такой овощ он нашел дома среди продуктов. Сепулони в этот момент пыталась опустить морковку, однако сын снова ее показывал в камеру.

«Ох же этот момент, когда вы даете интервью в прямом эфире через Zoom, и ваш сын входит в комнату, кричит и держит в руках деформированную морковку в форме мужской части тела. Да, мы почти боролись за морковку на камеру, и да, я смеюсь над этим сейчас, но не тогда!» — написала сама Сепулони в Twitter и опубликовала видео инцидента.

Новая Зеландия находится на карантине четвертого уровня, где все, кроме работников критической инфраструктуры, остаются дома, а школы по всей стране закрыты. Сепулони обратилась к другим родителям, которые совмещают домашнее обучение и удаленную работу. «Большой привет всем нашим родителям, которые работают из дома и воспитывают детей одновременно — я вижу вас! На заметку: я больше никогда не куплю морковь необычной формы».