В Херсонской области мужчина угрожал взорвать автобус из-за отказа водителя остановиться на перекур

Пекельце

Пресс-служба КГГА

В Херсонской области, вблизи города Берислав в рейсовом автобусе Лазурное — Каменское один из пассажиров начал угрожать взорвать гранату из-за спора с водителем и пассажирами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В автобусе находилось 26 пассажиров, среди которых был агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он ругался и требовал остановить автобус, чтобы покурить, а потом начал угрожать подорвать транспорт. Хотя никакого подозрительного предмета в руках у него не было.

Полиция прибыла на вызов и установила, что правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который ехал с отдыха домой.

Причину своего поступка пассажир объяснил тем, что хотел покурить, но водитель отказался сделать остановку.

Относительно нарушителя правоохранители составили два админпротокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».