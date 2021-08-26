На Херсонщині чоловік погрожував підірвати автобус через відмову водія зупинитися на перекур

У Херсонській області, поблизу міста Берислав у рейсовому автобусі Лазурне — Кам’янське один із пасажирів почав погрожувати підірвати гранату через суперечку з водієм та пасажирами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

В автобусі перебувало 26 пасажирів, серед яких був агресивний чоловік у стані алкогольного спʼяніння. Спершу він лаявся та вимагав спинити автобус, щоб покурити, а потім почав погрожувати підірвати транспорт. Хоча жодного підозрілого предмета в руках у нього не було.

Поліція прибула на виклик та встановила, що правопорушником виявився 51-річний мешканець Дніпропетровської області, який їхав з відпочинку додому.

Причину свого вчинку пасажир пояснив тим, що хотів покурити, але водій відмовився зробити зупинку.

Стосовно порушника правоохоронці склали два адмінпротоколи за статтями «Дрібне хуліганство» та «Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді».