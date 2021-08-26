В Херсонской области мужчина угрожал взорвать автобус из-за отказа водителя остановиться на перекур

В Херсонской области, вблизи города Берислав в рейсовом автобусе Лазурное — Каменское один из пассажиров начал угрожать взорвать гранату из-за спора с водителем и пассажирами.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
В автобусе находилось 26 пассажиров, среди которых был агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он ругался и требовал остановить автобус, чтобы покурить, а потом начал угрожать подорвать транспорт. Хотя никакого подозрительного предмета в руках у него не было.
Полиция прибыла на вызов и установила, что правонарушителем оказался 51-летний житель Днепропетровской области, который ехал с отдыха домой.
Причину своего поступка пассажир объяснил тем, что хотел покурить, но водитель отказался сделать остановку.
Относительно нарушителя правоохранители составили два админпротокола по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».
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