В Киеве неизвестный «заминировал» КГГА. Требует выкуп в биткоинах

Неизвестный мужчина 6 июля сообщил о минировании здания Киевской городской государственной администрации. Злоумышленник требует выкуп 0,5 биткоина — это примерно 466 тысяч гривен.
Об этом сообщает секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.
Охрана частично эвакуировала людей из здания и проверяет его.
«Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом», — написал Бондаренко. Позже он уточнил, что взрывчатку так и не нашли.
В тексте с угрозами, которые получили в КГГА, говорится, что минером является Эдгар Казарян, который живет по адресу проспект Владимира Маяковского, 88.
Он угрожает взорвать бомбу, если в течение 24 часов не получит пол биткоина на кошелек, указанный в письме.
В то же время на сайте полиции, а также на сайте КГГА сообщений о минировании здания пока не появлялось.
Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании. Документ вводит уголовную ответственность за такие действия и позволяет сажать псевдоминера на срок от четырех до восьми лет.
- В январе в Запорожье задержали местного жителя, который систематически «минировал» различные объекты в Украине и за рубежом. Мужчина создал в соцсети группу, в которой за деньги брал «заказы».
- До этого в Киеве задержали гражданина США, который сообщал о минировании здания Госбюро расследований. Теперь ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.
- В начале марта Верховная Рада усилила ответственность за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За псевдоминирование критически важных объектов инфраструктуры вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.