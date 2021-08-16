В Киеве полицейский больше трех лет не ходил на работу и получал зарплату. Его прикрывал руководитель

Пекельце

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Киеве разоблачили экс-полицейского, который более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату при содействии своего руководителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как выяснилось, работник одного из управлений Нацполиции столицы сговорился со своим непосредственным руководителем, чтобы тот скрывал от начальства факт отсутствия своего подчиненного на работе. Всего полицейский получил примерно 400 тысяч гривен зарплаты с октября 2016-го по декабрь 2019 года, несмотря на то, что жил во Львове и не выполнял свои служебные обязанности.

Сейчас обоим бывшим работникам столичного управления полиции сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Также решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.