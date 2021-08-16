В Киеве полицейский больше трех лет не ходил на работу и получал зарплату. Его прикрывал руководитель

В Киеве разоблачили экс-полицейского, который более трех лет не ходил на работу, но получал зарплату при содействии своего руководителя.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как выяснилось, работник одного из управлений Нацполиции столицы сговорился со своим непосредственным руководителем, чтобы тот скрывал от начальства факт отсутствия своего подчиненного на работе. Всего полицейский получил примерно 400 тысяч гривен зарплаты с октября 2016-го по декабрь 2019 года, несмотря на то, что жил во Львове и не выполнял свои служебные обязанности.