В Италии мужчина 15 лет не ходил на работу, но получал зарплату — всего более €500 тысяч. Теперь он под следствием

В Италии в городе Катандзаро сотрудника больницы обвинили в том, что он не ходил на работу 15 лет, однако получал полную зарплату. За этот период ему заплатили в общей сложности 538 тысяч евро. Об этом сообщает BBC.
Он был государственным служащим, а значит, деньги выплачивались ему из бюджета страны.
Мужчина перестал ходить на работу в больнице в 2005 году, почти сразу после трудоустройства. Он запугивал свою непосредственную начальницу, которая еще в самом начале хотела привлечь его к дисциплинарной ответственности. Менеджер вскоре уволилась, а ее преемник не заметил различия между списком сотрудников и фактическим количеством персонала.
Сейчас мужчина находится под следствием по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением. Шесть руководителей больницы также находятся под следствием из-за этого инцидента. Аресты стали результатом длительного полицейского расследования прогулов и подозрений в мошенничестве в итальянском государственном секторе.