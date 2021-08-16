У Києві поліцейський понад три роки не ходив на роботу й отримував зарплату. Його прикривав керівник

У Києві викрили експоліцейського, який понад три роки не ходив на роботу, але отримував зарплату за сприяння свого керівника.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як з’ясувалося, працівник одного з управлінь Нацполіції столиці змовився зі своїм безпосереднім керівником, щоб той приховував від начальства факт відсутності свого підлеглого на роботі. Загалом поліцейський отримав приблизно 400 тисяч гривень зарплати з жовтня 2016-го до грудня 2019 року попри те, що жив у Львові і не виконував свої службові обов’язки.