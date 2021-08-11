Кадыров победил в чеченском конкурсе мобильных репортеров. Он снял попугая в своем саду и получил 45 тысяч рублей
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- Ангелина Шеремет
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Alex Kirilov / Flickr
Глава Чечни Рамзан Кадыров победил в конкурсе мобильных репортеров и получит премию в 45 тысяч рублей (чуть более 16 тысяч гривен) за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе».
Об этом сообщила Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный», которая и организовала конкурс.
«Премия была присуждена в связи с тем, что Рамзан Кадыров присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях.», — пояснил вещатель.
Кадыров также предоставил «эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду» — попугая.
Видео репортажа телерадиокомпания не показывает, однако есть видео, как Кадырову вручают эту премию.
- В апреле 2021 года сыну Кадырова, 13-летнему Адаму присудили победу на турнире по боксу в Грозном после того, как соперник начал его бить.