На картах Apple Чечня обозначена как «Чеченская Республика Ичкерия»

На картах Apple Maps Чеченская Республика обозначена как «Чеченская Республика Ичкерия» — это непризнанное самопровозглашенное государство, которое существовало после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики (ЧИАССР).

Однако российские СМИ пишут (здесь и здесь), что это только в украиноязычной версии карт.

Непризнанная Чеченская Республика Ичкерия (1991—2000) появилась после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. Ее независимость от России провозгласил враг Кремля Джохар Дудаев. Москва эту независимость не признала и начала войну против Ичкерии. В итоге республику ликвидировала в 2000 году российская армия в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Тогда же РФ вернула ее в свой состав как Чеченскую Республику.

«Чеченскую Республику Ичкерия» не признало ни одно государство-член ООН, а современная российская власть приравнивает ее лидеров к террористам.