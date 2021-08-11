Кадиров переміг у чеченському конкурсі мобільних репортерів. Він зняв папугу у своєму саду і отримав 45 тисяч рублів

Глава Чечні Рамзан Кадиров переміг у конкурсі мобільних репортерів і отримає премію у 45 тисяч рублів (трохи понад 16 тисяч гривень) за «якісний контент, плідну роботу та активне сприяння у висвітленні подій, що відбуваються в регіоні».

Про це повідомила Чеченська державна телерадіокомпанія «Грозный», яка і організувала конкурс.

«Премія була присуджена у звʼязку з тим, що Рамзан Кадиров надіслав найексклюзивніші репортажі з важкодоступних місць, найчастіше зняті в екстремальних умовах», — пояснив мовник.

Кадиров також надав «ексклюзивні відеокадри, де показав живність, що мешкає в його саду» — папугу.

Відео репортажу телерадіокомпанія не показує, однак є відео, як Кадирову вручають цю премію.