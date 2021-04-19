Сину Кадирова присудили перемогу на турнірі з боксу, коли суперник почав його бити

Синові глави Чечні Рамзана Кадирова, 13-річному Адаму присудили перемогу на турнірі з боксу у Грозному після того, як суперник почав його бити.
Відео з фрагментом поєдинку виклали в соцмережах, повідомляє «Настоящее время».
Бій відбувся на початку квітня. На рингу Адам Кадиров виступав у чорних трусах, а його супротивник Аслан Біттіров — у синіх.
Після того як Біттіров наніс кілька ударів в обличчя Кадирову, рефері раптово зупиняє бій і починає відраховувати Біттірову, який рівно стоїть на ногах, нокдаун. А секундант боксера швидко викидає на ринг рушник, визнаючи таким чином його поразку.
Рішенням судді був здивований і коментатор телеканалу «Матч! Боєць», на якому транслювався поєдинок. «Досить незрозуміло, якщо чесно», — сказав він в ефірі.
На порталі «Грозний-інформ» написали, що син Кадирова переміг технічним нокаутом в одному з аматорських поєдинків. «За словами глядачів, він не залишив [противнику] жодного шансу». Серед глядачів турніру був і глава Чечні Рамзан Кадиров.
- 20-річну доньку глави Чечні Рамзана Кадирова Хадижат торік призначили керівником департаменту дошкільної освіти мерії Грозного. Інша дочка Кадирова, 21-річна Айшат теж стала високопосадовцем — її трохи раніше призначили заступником міністра культури Чечні.
- У липні 2020 року Держдепартамент США вніс Кадирова, його дружину та доньок до санкційного списку за грубі порушення прав людини. А 10 грудня США і Велика Британія додали у список кілька організацій та осіб з оточення Кадирова.