Сину Кадирова присудили перемогу на турнірі з боксу, коли суперник почав його бити

Синові глави Чечні Рамзана Кадирова, 13-річному Адаму присудили перемогу на турнірі з боксу у Грозному після того, як суперник почав його бити.

Відео з фрагментом поєдинку виклали в соцмережах, повідомляє «Настоящее время».

Бій відбувся на початку квітня. На рингу Адам Кадиров виступав у чорних трусах, а його супротивник Аслан Біттіров — у синіх.

Після того як Біттіров наніс кілька ударів в обличчя Кадирову, рефері раптово зупиняє бій і починає відраховувати Біттірову, який рівно стоїть на ногах, нокдаун. А секундант боксера швидко викидає на ринг рушник, визнаючи таким чином його поразку.

Рішенням судді був здивований і коментатор телеканалу «Матч! Боєць», на якому транслювався поєдинок. «Досить незрозуміло, якщо чесно», — сказав він в ефірі.