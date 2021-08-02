Украинский стрелок Кулиш претендовал на бронзу на Олимпиаде — однако выстрелил в чужую мишень и занял последнее место

Пекельце

НОК Украины / Twitter

На Олимпийских играх в Токио украинец Сергей Кулиш завершил выступления в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на 50 метров из трех положений. Он претендовал на бронзовую медаль, однако ошибся и выстрелил в чужую мишень, из-за чего занял последнее — восьмое — место в финале.

Об этом сообщает Tribuna.

Кулиш держался в топ-3, однако занял последнее, восьмое, место. Впоследствии Кулиш прокомментировал свою ошибку: «У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некий дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. [...] По-видимому, волнение сыграло какую-то роль. Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и произошло сейчас. Трудно что-то говорить».

НОК Украины / Twitter

Победу же одержал японец Чжан Чанхуан, установив новый олимпийский и мировой рекорд: он набрал 466,0 баллов, у Кулиша — 402,2.

Отметим, что украинский стрелок в 2016-м завоевал серебряную медаль на играх в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Перед этим спортсменка из Венесуэлы побила рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке, который держался более 25 лет. Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец — 15 метров 50 сантиметров.