С Олимпийских игр дисквалифицировали двух грузинских спортсменов, которые поехали на экскурсию в Токио

Пекельце

vazha_margvelashvili / Instagram

С Олимпийских игр в Токио дисквалифицировали двух грузинских дзюдоистов, которые покинули спортивный городок и поехали на экскурсию по достопримечательностям Токио. Правила соревнований запрещают покидать место поселения.

Об этом сообщает Kyodo.

Речь идет о серебряных призерах Важе Маргвелашвили и Лаше Шавдатуашвили. Спортсменов заметили вечером 27 июня в форме грузинской команды. Они фотографировались у Токийской башни с несколькими другими людьми. Представитель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио сказал на брифинге 31 июля, что это был «вопиющий случай» нарушения правил, и спортсменам больше не позволяют участвовать в Олимпийских играх.

Правила для олимпийских участников говорят, что спортсмены «должны покидать свое жилье только для посещения официальных мест проведения игр и дополнительных мест, которые они указали в своем плане». Спортсменам запрещается гулять по городу и посещать туристические районы, магазины, рестораны, бары или тренажерные залы, а также запрещается пользоваться общественным транспортом. За нарушение этих правил могут дисквалифицировать.

Перед этим организаторы соревнований лишили аккредитации четырех иностранных электриков, которых арестовали перед играми по подозрению в употреблении кокаина.