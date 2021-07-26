Корейский телеканал извинился, что на открытии Олимпийских игр представил Украину Чернобылем

Телеканал Южной Кореи MBC извинился за «неуместные» изображения, которые появились рядом с названиями нескольких стран во время открытия Олимпийских игр 23 июля. Об этом сообщает The New York Times. Изображения вызвали критику со стороны зрителей, которые назвали их оскорбительными или стереотипными. Так, например, когда выходили украинские спортсмены, телеведущий напомнил зрителям, что в 1986 году в Украине произошла Чернобыльская ядерная катастрофа. На экране в этот момент была фотография атомной электростанции.

«Изображения и подписи предназначены для того, чтобы зрителям было легче быстро узнать страны, которые выходили во время церемонии открытия. Однако мы признаем, что странам не уделялось должного внимания, а проверка была недостаточно тщательной. Это непростительная ошибка», — говорится в заявлении телеканала MBС. Вещатель отметил, что проведет расследование того, как выбирали эти фото, и проверит сопроводительные подписи. «Кроме того, мы кардинально пересмотрим систему производства спортивных программ, чтобы избежать подобных промахов в будущем», — добавили на канале.