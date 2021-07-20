Норвежских пляжных гандболисток оштрафовали на €1 500 за шорты вместо бикини

Пекельце

@amalieskram / Twitter

Европейская федерация гандбола наложила штраф в €1 500 на женскую сборную Норвегии за «неправильную одежду» — шорты вместо плавок от купальника на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

Об этом говорится в заявлении федерации, а детали уже сообщает BBC.

Спортсменки сборной Норвегии надели шорты вместо плавок от купальника во время матча за бронзовую медаль против сборной Испании в болгарском городе Варна. Плавки они считают слишком откровенными.

Европейская федерация гандбола заявила, что шорты не соответствуют единым правилам для спортсменов. Федерация гандбола Норвегии (NHF) согласилась заплатить штраф в размере €150 на игрока — на общую сумму €1 500. Вместе с тем Норвегия заявила, что спортсменки должны быть свободными в выборе одежды — главное, чтобы она была удобной.

«Мы очень гордимся этими девушками, которые во время чемпионата Европы повысили свой голос и заявили, что хватит! Мы в федерации поддерживаем вас. Вместе мы продолжим бороться за изменение правил по поводу одежды, чтобы игроки могли играть в той одежде, в которой им удобно», — заявила Федерация гандбола Норвегии.

Предложение Норвегии о внесении поправок в действующие правила будет обсуждаться органами в ближайшие месяцы. Если изменения и произойдут, то они коснутся всех, не только Норвегии.