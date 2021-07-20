Норвезьких пляжних гандболісток оштрафували на €1 500 за шорти замість бікіні

Європейська федерація гандболу наклала штраф у €1 500 на жіночу збірну Норвегії за «неправильний одяг» — шорти замість плавок від купальника на чемпіонаті Європи з пляжного гандболу.

Про це йдеться у заяві федерації, а деталі вже повідомляє BBC.

Спортсменки збірної Норвегії наділи шорти замість плавок від купальника під час матчу за бронзову медаль проти збірної Іспанії у болгарському місті Варна. Плавки вони вважають надто відвертими.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Збірна Норвегії. @amalieskram / Twitter

Європейська федерація гандболу заявила, що шорти не відповідають єдиним правилам для спортсменів. Федерація гандболу Норвегії (NHF) погодилась заплатити штраф у розмірі €150 на гравця — на загальну суму €1 500. Водночас Норвегія заявила, що спортсменки мають бути вільними у виборі одягу — головне, аби він був зручний.

«Ми дуже пишаємося цими дівчатами, які під час чемпіонату Європи підвищили свій голос і заявили, що досить! Ми у федерації підтримуємо вас. Разом ми продовжимо боротися за зміну правил щодо одягу, щоб гравці могли грати у тому одязі, у якому їм зручно», — заявила Федерація гандболу Норвегії.

Пропозиція Норвегії про внесення поправок до чинних правил буде обговорюватися органами у найближчі місяці. Якщо зміни і відбудуться, то вони торкнуться всіх, не тільки Норвегії.