В Аргентине 20 человек умерли и десятки в больницах из-за отравленного кокаина. Власти просят выбросить купленные накануне наркотики

В Аргентине после употребления поддельного кокаина скончались по меньшей мере 20 человек, еще 74 жителя попали в больницу в Буэнос-Айресе.

Об этом сообщает BBC News.

По данным следствия, наркотик содержал какой-то яд, «атаковавший центральную нервную систему».

Начальник службы безопасности провинции Буэнос-Айрес Серджио Берни заявил, что кокаин могли разбавить вредным веществом умышленно — в рамках «войны между наркоторговцами», цитирует AFP.

«Каждый дилер, покупающий кокаин, разбавляет его. Некоторые делают это нетоксичными веществами, такими как крахмал. Другие добавляют в него галлюциногены, и если нет формы контроля, происходят такие вещи», — добавил он.