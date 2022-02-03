В Аргентині 20 людей померли та десятки в лікарнях через отруєний кокаїн. Влада просить викинути куплені за останню добу наркотики

В Аргентині після вживання підробленого кокаїну померли щонайменше 20 людей і ще 74 мешканці потрапили до лікарні в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє BBC News.

За даними слідства, наркотик містив якусь отруту, що «атакувала центральну нервову систему».

Начальник служби безпеки провінції Буенос-Айресу Серджіо Берні заявив, що кокаїн могли розбавити шкідливою речовиною навмисно — у рамках «війни між наркоторговцями», цитує AFP.

«Кожен дилер, який купує кокаїн, розбавляє його. Деякі роблять це нетоксичними речовинами, такими як крохмаль. Інші додають до нього галюциногени, і якщо немає форми контролю, відбуваються такі речі», — додав він.