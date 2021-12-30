В Британии банк на Рождество случайно перечислил клиентам $175 миллионов. Часть денег они уже потратили

Инцидент произошел на Рождество, 25 декабря. Около 75 тысяч человек и компаний, которые получают разовые или регулярные платежи от двух тысяч предприятий и имеют счета в банке Santander, получили повторный платеж. Причем деньги поступали из резервов банка, а не компаний.

В Великобритании европейский банк Santander случайно перевел на счета корпоративных клиентов $175 миллионов. Об этом сообщает BBC .

BBC пишет, что неясно, как Santander собирается вернуть средства со счетов сторонних банков. Особенно, если владельцы этих счетов уже потратили «премию». Банк в своих попытках вернуть средства может связываться с людьми напрямую.

«Мы сожалеем, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов по ошибке продублировали. Ни один из наших клиентов ни разу не остался без средств, а в ближайшие дни мы будем усердно работать со многими банками по всей Великобритании, чтобы разобраться с дублированными транзакциями», — говорится в заявлении банка.