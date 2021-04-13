В США фирма случайно перечислила женщине более $1 миллиона. Она за сутки потратила $ 250 тысяч из них

В США брокерская фирма Charles Schwab ошибочно перечислила на счет 33-летней жительницы штата Луизиана Келин Спадони $1,2 миллиона. На следующий день выяснилось, что женщина уже успела потратить почти четверть суммы.
Об этом сообщает The New York Times.
На счет Спадони должны были перевести $82,56, а ошибка произошла из-за сбоя в программном обеспечении. Сотрудники Schwab пытались остановить или повернуть перевод, но не смогли этого сделать. На следующий день они отправили запрос на возврат в учреждение, которое обслуживает счет, на который были отправлены деньги, но им отказали — средств уже не было на счету, женщина перечислила их на другой. Женщина даже успела на эти средства приобрести дом и новый автомобиль Hyundai Genesis 2021 года выпуска.
Фирма Charles Schwab подала на госпожу Спадони иск в федеральный суд. Они обвинили ее в том, что та избегает их звонков, текстовых сообщений, электронных писем и не возвращает деньги.
По словам пресс-секретаря офиса шерифа, Спадони обвинили в краже, банковском мошенничестве и незаконном переводе денежных средств. Впоследствии ее уволили с работы, арестовали, но позже отпустили под залог в размере $150 тысяч.
«У нее нет законных претензий на эти деньги. Даже если они были внесены туда [на ее банковский счет] ошибочно. Это была ошибка бухгалтерского учета», — сказал шериф.
В итоге детективы и юристы Schwab смогли вернуть около 75% потерянных денег и напомнили, что в договоре со Спадони есть пункт о том, что клиент обязан вернуть любую переплату средств.