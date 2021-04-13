В США фирма случайно перечислила женщине более $1 миллиона. Она за сутки потратила $ 250 тысяч из них

В США брокерская фирма Charles Schwab ошибочно перечислила на счет 33-летней жительницы штата Луизиана Келин Спадони $1,2 миллиона. На следующий день выяснилось, что женщина уже успела потратить почти четверть суммы.

Об этом сообщает The New York Times.

На счет Спадони должны были перевести $82,56, а ошибка произошла из-за сбоя в программном обеспечении. Сотрудники Schwab пытались остановить или повернуть перевод, но не смогли этого сделать. На следующий день они отправили запрос на возврат в учреждение, которое обслуживает счет, на который были отправлены деньги, но им отказали — средств уже не было на счету, женщина перечислила их на другой. Женщина даже успела на эти средства приобрести дом и новый автомобиль Hyundai Genesis 2021 года выпуска.